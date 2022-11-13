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​У районі Мелітополя росіяни нарощують свої сили і будують укріплення

Цивільним окупанти заборонили наближатися до аеродрому.

​У районі Мелітополя росіяни нарощують свої сили і будують укріплення
Фото: BlackSky

Російські окупанти нарощують свої сили в районі міста Мелітополь Запорізької області.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

За інформацією командування, по периметру міста загарбники будують укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонили наближатись до аеродрому. Також до міста прибувають колони з боку міста Токмак. 

Водночас у тимчасово окупованих Каховці, Новій Каховці і Таврійську спостерігаються зменшення кількості особового складу росіян. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя повідомляв, що росіяни перетворюють місто на військову базу.

Нещодавно в Мелітополі прогримів вибух. Внаслідок цього було зруйновано частину захопленого окупантами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу рашистів.

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