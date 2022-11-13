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На Херсонщині на шість днів заборонили користуватися водним транспортом

Заборону вводять задля безпеки громадян.

На Херсонщині на шість днів заборонили користуватися водним транспортом
Фото: Facebook/Херсонська обласна державна адміністрація

Українцям заборонили користуватися водним транспортом у Херсонській області на шість днів - з 13 по 18 листопада.

Про це повідомляється у розпорядженні Херсонської обласної військової адміністрації.

"Заборонити з 13 по 18 листопада 2022 року включно користуватися всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах Херсонської області", - сказано у ньому.

Повідомляється, що заборону вводять задля безпеки громадян на водних об'єктах.

Нагадаємо, що ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

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