На Херсонщині на шість днів заборонили користуватися водним транспортом

Українцям заборонили користуватися водним транспортом у Херсонській області на шість днів - з 13 по 18 листопада.

Про це повідомляється у розпорядженні Херсонської обласної військової адміністрації.

"Заборонити з 13 по 18 листопада 2022 року включно користуватися всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах Херсонської області", - сказано у ньому.

Повідомляється, що заборону вводять задля безпеки громадян на водних об'єктах.

Нагадаємо, що ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.