Бійці Збройних сил вивісили державний прапор над Антонівським мостом у Херсоні.

Про це у Телеграм написав заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

На відео видно, як на Антонівському мосту, який з'єднує лівий та правий береги Дніпра, з’явився український прапор.

Нагадаємо, що українські морські піхотинці підняли прапор над ще одним населеним пунктом у Херсонській області. Цього разу стяг замайорів над селом Львове в Бериславському районі.