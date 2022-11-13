Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Завантажили Starlink і отримали генератори: Укрпошта готується повернутися до Херсона

Почнуть з 5-7 відділень.

Завантажили Starlink і отримали генератори: Укрпошта готується повернутися до Херсона
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" планує відкрити відділення у Херсоні.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна.

За словами Смілянського, "Укрпошта" готується до базування в Херсоні, а вже після нього намагатиметься покривати усю звільнену частину, яка поруч з Миколаївською областю й далі.

"Ми готуємось, вчора вже вантажили Starlink, отримали генератори, розуміємо, що певний час, скоріш 3-4 тижні будемо працювати в такому режимі, бо зв'язок та світло будуть проблематичними. Чекаємо дозволу від ДСНС, бо, на жаль, росіяни позалишали вибухонебезпечні предмети. Тому почнемо десь з 5-7 відділень в самому Херсоні. Зараз триває розмінування, а надалі плануємо підняти усю мережу", - додав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. 

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також