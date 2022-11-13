Завантажили Starlink і отримали генератори: Укрпошта готується повернутися до Херсона

"Укрпошта" планує відкрити відділення у Херсоні.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна.

За словами Смілянського, "Укрпошта" готується до базування в Херсоні, а вже після нього намагатиметься покривати усю звільнену частину, яка поруч з Миколаївською областю й далі.

"Ми готуємось, вчора вже вантажили Starlink, отримали генератори, розуміємо, що певний час, скоріш 3-4 тижні будемо працювати в такому режимі, бо зв'язок та світло будуть проблематичними. Чекаємо дозволу від ДСНС, бо, на жаль, росіяни позалишали вибухонебезпечні предмети. Тому почнемо десь з 5-7 відділень в самому Херсоні. Зараз триває розмінування, а надалі плануємо підняти усю мережу", - додав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.