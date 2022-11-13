У Чорному морі чергує один корабель росіян, який оснащений "Калібрами"

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 14 ворожих кораблів, в тому числі один носій крилатих ракет «Калібр», у Середземному – п’ять ракетоносіїв із 76 ракетами.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що 10 листопада корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складало 14 кораблів, серед яких один ракетоносій із вісьмома ракетами "Калібр" на борту.