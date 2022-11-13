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В Україні за добу окупанти вбили шістьох цивільних

Також за добу троє цивільних були поранені.

В Україні за добу окупанти вбили шістьох цивільних
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

В Україні через збройну агресію Російської Федерації упродовж минулої доби, 12 листопада, загинули шестеро цивільних осіб і ще троє дістали поранення.

Про це у Телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у Дніпропетровській області двоє людей були поранені. У Донецькій області четверо загинули (у тому числі виявлено двох вбитих раніше) та одна людина дістала поранення. У Херсонській області - двоє загиблих.

Нагадаємо, що більш ніж 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада офіційне число дітей-жертв - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.

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