В Україні за добу окупанти вбили шістьох цивільних

Також за добу троє цивільних були поранені.

В Україні через збройну агресію Російської Федерації упродовж минулої доби, 12 листопада, загинули шестеро цивільних осіб і ще троє дістали поранення.

Про це у Телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у Дніпропетровській області двоє людей були поранені. У Донецькій області четверо загинули (у тому числі виявлено двох вбитих раніше) та одна людина дістала поранення. У Херсонській області - двоє загиблих.

Нагадаємо, що більш ніж 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада офіційне число дітей-жертв - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.