Протягом минулої доби ворог обстріляв Куп'янського, Чугуївського та Харківського райони області, - голова Харківської ОДА.

Впродовж минулої доби загарбники обстрілювали Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони Харківщини.

Про це повідомив голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах", - йдеться у повідомленні.

У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. Постраждалих немає.

Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, протягом позаминулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ населених пунктів Харківщини. Було пошкоджено господарства та поранено літню жінку.