Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Бенксі створив роботу у Бородянці
Бенксі створив роботу у Бородянці
ГоловнаСуспільствоВійна

Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко

Після відходу російської армії за Дніпро Маріуполь перетворено на перехресття ротацій окупантів.

Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
Фото: скрін відео

У Маріуполі та Маріупольському районі фіксують переміщення військової техніки ворога та великої кількості мобілізованих окупантів у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Йдеться про важку техніку та зенітно-ракетні комплекси “Бук”.

“Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачи рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангшу, об’їзна дорога Мангушу – напрям Бердянськ”, – сказав Андрющенко.

Він додав, що після відходу російської армії за Дніпро та звільнення Херсона Маріуполь перетворено на "перехресття ротацій окупантів”.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також