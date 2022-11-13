Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко

Після відходу російської армії за Дніпро Маріуполь перетворено на перехресття ротацій окупантів.

У Маріуполі та Маріупольському районі фіксують переміщення військової техніки ворога та великої кількості мобілізованих окупантів у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Йдеться про важку техніку та зенітно-ракетні комплекси “Бук”.

“Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачи рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангшу, об’їзна дорога Мангушу – напрям Бердянськ”, – сказав Андрющенко.

Він додав, що після відходу російської армії за Дніпро та звільнення Херсона Маріуполь перетворено на "перехресття ротацій окупантів”.