Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко

У Маріуполі та Маріупольському районі фіксують переміщення військової техніки ворога та великої кількості мобілізованих окупантів у напрямку Бердянська.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
Йдеться про важку техніку та зенітно-ракетні комплекси “Бук”.
“Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачи рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангшу, об’їзна дорога Мангушу – напрям Бердянськ”, – сказав Андрющенко.
Він додав, що після відходу російської армії за Дніпро та звільнення Херсона Маріуполь перетворено на "перехресття ротацій окупантів”.у Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.