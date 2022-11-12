У Запоріжжі поліцейські евакуювали 29 мешканців Шевченківського району після удару ворога ракетою “Іскандер-К” через загрозу детонації касетних зарядів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Вибухотехнічна служба і надзвичайники проводять розмінування.

До безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно