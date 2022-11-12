Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Бенксі створив роботу у Бородянці
Бенксі створив роботу у Бородянці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району

Вибухотехнічна служба і надзвичайники проводять розмінування.

У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району

У Запоріжжі поліцейські евакуювали 29 мешканців Шевченківського району після удару ворога ракетою “Іскандер-К” через загрозу детонації касетних зарядів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Вибухотехнічна служба і надзвичайники проводять розмінування.

До безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно 

Нагадаємо, вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву Запоріжжя. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також