Окупанти випустили на прикордоння Сумщини 15 некерованих ракет

Жертв немає.

LB.ua в Google News

Вдень 12 листопада російська армія обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді”, – йдеться у повідомленні.

Ворожий гвитнокрил із території Росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.

“На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань”, – додав він.

Нагадаємо, протягом дня 10 листопада росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду Сумської області.