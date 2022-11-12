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Окупанти випустили на прикордоння Сумщини 15 некерованих ракет

Жертв немає.

Окупанти випустили на прикордоння Сумщини 15 некерованих ракет
Фото: sumy.today

Вдень 12 листопада російська армія обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді”, – йдеться у повідомленні.

Ворожий гвитнокрил із території Росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.

“На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань”, – додав він.

Нагадаємо, протягом дня 10  листопада росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду Сумської області

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