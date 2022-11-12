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Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму

 “Ліве крило” контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня”.

Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Фото: US Embassy

ЗСУ незабаром будуть стріляти з Херсона з американських реактивних артилерійських систем HIMARS, які досягатимуть підступів до Криму.

Про це у Твіттері написав колишній командувач американських військ в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

“Це погіршить російську оборону/лінію зв’язку, тоді як “ліве крило” контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня”, – написав він. 

За словами Ходжеса, потім починеться вирішальний етап кампанії – звільнення Криму.

На його думку, американські балістичні ракети малої дальності ATACMS “матимуть негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму”.

Нагадаємо, у розвідці Міністерства оборони Великобританії вважають, що російські окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст, але навряд їм це вдасться зробити раніше вересня 2023 року.

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