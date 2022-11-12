Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму

“Ліве крило” контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня”.

ЗСУ незабаром будуть стріляти з Херсона з американських реактивних артилерійських систем HIMARS, які досягатимуть підступів до Криму.

Про це у Твіттері написав колишній командувач американських військ в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

“Це погіршить російську оборону/лінію зв’язку, тоді як “ліве крило” контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня”, – написав він.

За словами Ходжеса, потім починеться вирішальний етап кампанії – звільнення Криму.

На його думку, американські балістичні ракети малої дальності ATACMS “матимуть негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму”.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022

Нагадаємо, у розвідці Міністерства оборони Великобританії вважають, що російські окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст, але навряд їм це вдасться зробити раніше вересня 2023 року.