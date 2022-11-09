Росія не зможе відновити Кримський міст до осені 2023 року, - британська розвідка

Російські окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст, але навряд їм це вдасться зробити раніше вересня 2023 року.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії.

Зазначається, що 8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб замінити 64-метровий прольот.

Загалом для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти. Окупаційна влада Криму стверджувала, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня. Однак, пізніше зазначалося, що роботи на іншій проїжджій частині спричинять зупинку руху до березня 2023 року.

"Пошкоджену ділянку залізничного мосту планують замінити до вересня 2023 року, але віцепрем’єр-міністр РФ заявив, що терміни ремонту будуть прискорені. Одна колія відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи сильно залежатимуть від погодних умов", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Пізніше пд час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

Руйнування Кримського мосту порушило матеріально-технічне постачання РФ до Криму та на південь України, зменшивши здатність переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автотранспортом.