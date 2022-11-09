Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено

На Луганському напрямку була масова здача мобілізованих у полон.

Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Тут відбуваються найзапекліші бої і найгресивніші дії ворога, зокрема, в Донецькій області на Бахмутському напрямку, на Авдіївському, біля Вугледара.

В Луганській області активні бої тривають поблизу Білогорівки і Новоселівки. Про це в ефірі телеканалів повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Ворог постійно веде штурмові дії. На Бухмат було здійснено пʼять атак. Були бойові дії в районі Павлівки, росіяни зазнали значних втрат: "Більше 80 людей особового складу було вбито, до 60 поранено".

Окупанти не змогли досягти успіху за жодним із напрямків. Наша оборона вистояла і відкинула ворога.

Череватий додав, що є випадки масової здачі в полон. 7 листопада в Луганській області 20 "свіжомобілізованих" здалися в полон.

Нагадаємо, росіяни, які бажають здатися в полон, можуть скористатися чатботом "Хочу жить бот". Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвенцій щодо лікування військовополонених.

Також діє гаряча лінія: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.