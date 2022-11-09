​Росіяни вдарили по двох районах Миколаївщини, постраждалих немає

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по громадах Миколаївського та Баштанського районів.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

"Миколаївський район. Вчора, 8 листопада, орієнтовно о 13:55 ворог завдавав артилерійські удари по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

У Баштанському районі вчора з 11:30 до 12:20 та з 15:30 до 16:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.