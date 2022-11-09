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Українці обрали ескіз різдвяно-новорічної марки 2022 року

Поштову марку випустять у грудні.

Українці обрали ескіз різдвяно-новорічної марки 2022 року
Фото: t.me/igorsmelyansky

Українці обрали найкращий ескіз до поштової марки “З Різдвом Христовим та Новим роком!” 2022 року. Ним стала ілюстрація “Роз'єднані війною”.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Автором марки-переможниці стала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. 

“Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни НЕ обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний”, – зазначив Смілянський.

Друге місце українці віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Третє – з сім’єю, яка возз’єдналася, який створила Ірина Бабенко.

Нову різдвяну поштову марку випустять у грудні. Екскіз доопрацюють згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування.
Фото: Укрпошта
Нагадаємо, українська поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді… !” експонується у відомому музеї у Великої Британії.

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