Українці обрали найкращий ескіз до поштової марки “З Різдвом Христовим та Новим роком!” 2022 року. Ним стала ілюстрація “Роз'єднані війною”.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Автором марки-переможниці стала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку.

“Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни НЕ обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний”, – зазначив Смілянський.

Друге місце українці віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Третє – з сім’єю, яка возз’єдналася, який створила Ірина Бабенко.