Носії крилатих ракет окупантів перебувають у пунктах базування, – ОК “Південь”

На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Носії крилатих ракет перебувають у пунктах базування.

На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

“Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що тимчасове зниження ворожої активності – не привід розслаблятися:“слід пам’ятати, що війна триває, ворог підступний, а загрози – актуальні”.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі на чергуванні перебувало сім кораблів противника, які маневрували поблизу узбережжя Криму. Серед них був один великий десантний корабель, а ракетоносіїв не було.