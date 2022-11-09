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Росія продовжує маніпулювати інформацією про перемовини

“На готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю”. 

Росія продовжує маніпулювати інформацією про перемовини

Російські посадовці продовжують маніпулювати інформацією про перемовини.

“Україна ухвалила закон, що забороняє їй вести переговори з РФ. Це їх вибір, ми завжди заявляли про готовність до переговорів, що були перервані не з нашої вини… з нашого боку попередніх умов немає жодних…”, – цитує представника МЗС РФ Андрія Руденка Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова розповсюдила дезінформацію, що “РФ та Україна не ведуть конструктивних переговорів з квітня після того, як Київ не відповів на пропозиції рф…”. 

Вона додає, що “на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю”. 

“При ухваленні проекту резолюції ГА ООН “Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, що сприяють ескалації сучасних форм расизму…” держави-члени ОДКБ зробили заяву: “Вважаємо, що важливо не просто вшановувати пам’ять загиблих за мир на Землі, а й відстоювати принципи Статуту ООН за підсумками Другої світової війни”, – додали у ЦПД.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що мирні перемовини з Росією можливі тільки тоді, коли її армія піде з України. 

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