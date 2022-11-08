Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков маніпулює інформацією про перемовини з Україною.

“Російська сторона відкрита і залишається відкритою для переговорів, але при цьому не бачить можливості для їх проведення, оскільки у Києві на законодавчому рівні було заборонено ведення будь-яких переговорів з москвою”, – цитує Пєскова Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що “частка іноземців у підрозділах ЗСУ, які діють на Запоріжжі, вже може перевищувати половину їх чисельності…”.

“… а американські політики з Демократичної партії поставили перед В.Зеленським завдання продемонструвати військові успіхи до проміжних виборів у США”, – дезінформує він.

Речниця МЗС окупантів Марія Захарова також розповсюдила дезінформацію.

“Росія занепокоєна загостренням навколо Косова, країни Заходу штовхають ситуацію до прямого конфлікту, не вживаючи дій для завершення провокацій радикалів”, – заявила вона.

Нагадаємо, у РНБО застерегли про поширення дезінформаційного відео проти вступу України в НАТО. Його автором начебто є один з органів Євросоюзу, який забезпечує навчання у сфері спільної безпеки.