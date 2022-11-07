Головне за день. Понеділок, 7 листопада

Завтра, 8 листопада, впродовж доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

“Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій”, - нагадали у пресслужбі Укренерго.

Водночас запровадження графіків аварійних відключень поки що не передбачається.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж цієї доби Росія завдала чотирьох ракетних та 12 авіаційних ударів, а також здійснила понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожий вогонь потрапили райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Тим часом українська авіація минулої доби завдала по окупантах 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Підрозділи ППО збили російськи літак Су-25.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 7 листопада – в нашій новині.

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли звільнене село Золота Балка на Херсонщині. Цього разу випустили ракети по складу зі зерном.

За інформацією оперативного угруповання військ Кривий Ріг, окупанти вдарили ракетами С300. Також влучили у школу, її зруйновано повністю. Отримав руйнування і будинок культури.

"Ворог не тільки навмисно б’є по навчальних закладах, намагаючись вплинути на рівень освіти в Україні, він цілеспрямовано нищить останні запаси зерна українців. Ми пам’ятаємо, як росіяни крали й вивозили зерно з окупованих територій влітку в сторону Криму, тепер те, все що не встигли вивезти, вони намагаються знищити, чим спричинити економічну кризу в країн", - наголосили військові.

Повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави.

Про це пише ЕП із посиланням на джерела в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та міноритарних акціонерів Укрнафти. За словами співрозмовників журналістів, 6 листопада НКЦПФР вирішила забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.

Подробиці – в нашій новині.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, рішення про відчуження було ухвалене 5 листопада під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Рішення спирається на закони "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану у зв’язку з військовою необхідністю", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість", – зазначив Данілов.

Міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу повідомив, що управління відчуженими підприємствами "Мотор Січ", "Укрнафта", "Укртатнафта", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор" здійснюватиме Міністерство оборони. Завдяки цим підприємствам забезпечуватимуться нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони.

"Починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами ЗСУ, відновлення і ремонт військової техніки і озброєння, і інше, щоб наша відсіч Російській Федерації була ефективною", – пояснив він.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що станом на сьогодні акції цих пʼяти підприємств є примусово відчуженими у межах чинного законодавства. Підприємства мають забезпечувати оборонні потреби у воєнний час.

Підприємства, за словами премʼєра, мають працювати 24 на сім. Всі колективи буде збережено. Підприємства, які нині не працювали, будуть відновлені, колективи повернуться до роботи. Наглядові ради вже сформовані, вони призначать виконавчих керівників.

Це не є націоналізацією, це – вилучення на військові потреби.

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Про це повідомляє.

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - повідомила пресслужба СБУ.

Повідомлення про підозру отримано за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

"Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита. Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

СБУ не називає ім'я митрополита. За даними LB.ua, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, в якого раніше проводилися обшуки.

Мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонують розглянути варіанти переїзду з потенційно вразливої території.

“Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА”, - повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він додав, що в РВА допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом.

Таке рішення пов’язано, зокрема, з тим, що за минулий тиждень на територ області зафіксовано 234 “приходи”, в той час як тижнем раніше - 87.

Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини відомо про викрадення російськими окупантами 6 032 дітей.

"Але мушу уточнити — це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а й на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності. 4 листопада ввечері ми отримали інформацію про те, що 12 дітей з олешківського дитбудинку-інтернату, де перебувають діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району. Тобто ще 12 діток з інвалідністю стали жертвами геноциду, який вчиняє Росія проти народу України", — розповіла керівниця управління Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Олена Вихор.

За її словами, батьки можуть самостійно ухвалити рішення і підписати згоду на так зване оздоровлення, але якщо російський уряд не дотримується термінів повернення назад дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих дітей.

Відповідно, на них поширюються соціальні гарантії для депортованих дітей. Звернутися про такі факти можуть не лише батьки, але й сусіди чи знайомі.

Батьки, які розшукують дітей, можуть повідомити про це за телефоном: 0-800-50-17-20.

Вихор також додала, що на сьогодні повернуто 96 дітей.

У додатку "Дія" завершилося голосування за склад суддів Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2023.

За результатами опитування, цьогоріч до складу журі увійшли солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Джамала та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

Нагадаємо, Євробачення-2023 з міркувань безпеки відбудеться у Великій Британії. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!