За добу Росія завдала 4 ракетні та 12 авіаударів по території України, - Генштаб

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Упродовж цієї доби Росія завдала чотири ракетні та 12 авіаційних ударів, а також здійснила понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Під ворожий вогонь потрапили райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Тим часом українська авіація протягом доби завдала по окупантах 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Підрозділи ППО збили російськи літак Су-25.

Бійці ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів рашистів.

У Голій Пристані в ніч на 6 листопада було знищено запаси палива окупантів.

За інформацією українського командування, ситуація на фронті станом на 18.00 7 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. РФ продовжує перекидати свої підрозділи на територію Білорусі для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ;

та напрямках - без суттєвих змін. РФ продовжує перекидати свої підрозділи на територію Білорусі для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ; на Слобожанському росіяни обстріляли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;

росіяни обстріляли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна; на Куп’янському та Лиманському вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;

та вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне; на Бахмутському окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ; на Авдіївському вороги накрили вогнем із танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;

вороги накрили вогнем із танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка; на Новопавлівському росіяни обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;

росіяни обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя; на Запорізькому вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка;

вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка; на Південнобузькому обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

Нагадаємо, росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині. Також окупанти обстріляли нині зранку село Запорізького району ракетами С300.