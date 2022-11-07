За добу Росія завдала 4 ракетні та 12 авіаударів по території України, - Генштаб

Упродовж цієї доби Росія завдала чотири ракетні та 12 авіаційних ударів, а також здійснила понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Під ворожий вогонь потрапили райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Тим часом українська авіація протягом доби завдала по окупантах 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони РФ. Підрозділи ППО збили російськи літак Су-25.
Бійці ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів рашистів.
У Голій Пристані в ніч на 6 листопада було знищено запаси палива окупантів.
За інформацією українського командування, ситуація на фронті станом на 18.00 7 листопада така:
- на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. РФ продовжує перекидати свої підрозділи на територію Білорусі для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ;
- на Слобожанському росіяни обстріляли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;
- на Куп’янському та Лиманському вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;
- на Бахмутському окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;
- на Авдіївському вороги накрили вогнем із танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;
- на Новопавлівському росіяни обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;
- на Запорізькому вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка;
- на Південнобузькому обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.
Нагадаємо, росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині. Також окупанти обстріляли нині зранку село Запорізького району ракетами С300.