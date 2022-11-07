До 12 років тюрми засудили "чиновницю" з окупаційного "міністерства" в Криму, - СБУ

Зловмисницю піймали на Львівщині, коли вона намагалася втекти через кордон з Євросоюзом до Білорусі.

До 12 років позбавлення волі засудили "чиновницю" так званого "міністерства економічного розвитку республіки Крим".

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Зловмисницю затримали оперативники спецслужби в квітні цього року на території Львівщини. Жінка намагалася втекти через кордон із Євросоюзом до Білорусі, а опісля - до Росії. Їй повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що, обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у "міністерстві економічного розвитку" так званого «уряду» анексованого Криму, "чиновниця" брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору", - розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав підозрювану винною у державній зраді.

Нагадаємо, СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру.

ДБР завершило спецрозслідування стосовно голови одного з фейкових судів "ДНР".