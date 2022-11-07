Депутатам пропонують дозволити звільнятися з військової служби мобілізованим студентам, - законопроєкт

Здобувачі освіти мають відстрочку, однак конкретний механізм реалізації цього права відсутній у законодавстві.

Група депутатів пропонує дозволити звільнятися з військової служби мобілізованим здобувачам освіти.

Про це йдеться в карті законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Відповідний законопроєкт зареєстрували 4 листопада, йдеться на сайті Верховної Ради.

Він передбачає, що під час дії особливого періоду та військового стану право на звільнення з військової служби матимуть мобілізовані здобувачі: професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти.

"Це рішення викликане необхідністю збереження економічного рівня розвитку та науково-технічного потенціалу країни, які потребують відтворення великого резерву фахівців з достатньо якісним рівнем підготовки. Таким чином, буде збережена діяльність навчальних закладів та дослідницьких інститутів", – йдеться у пояснювальній записці.

На думку ініціативної групи, прийняття цього документу має усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах. Крім того, це дасть вибір тим військовослужбовцям, які були мобілізовані через незнання своїх прав.

Зі слів авторів законопроєкту, здобувачі освіти мають відстрочку від військової служби відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак конкретний механізм реалізації цього права відсутній у відповідній частині закону.

Депутати також зазначають, що нововведення не зашкодить мобілізаційному процесу. Бо осіб з відстрочкою можна буде призвати у майбутньому (наприклад, після закінчення навчання і набуття додаткових навичок).

Нагадаємо, начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що мобілізація в Україні може посилитись у разі виникнення відповідної ситуації на фронті. У кожного центру комплектування є план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати.