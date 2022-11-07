В УПЦ прокоментували підозру Іонафану: "Сприйняв спокійно"

Митрополит Іонафан спокійно сприйняв повідомлення про підозру, бо впевнений, що неупереджене і повне розслідування доведе його невинуватість. Так вручення підозри митрополиту Тульчинському і Брацлавському (УПЦ) LB.ua прокоментував Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу митрополит УПЦ МП Климент.

“У випадку повного і неупередженого розслідування справи буде доведена його (Іонафана - ред.) невинуватість. Він про це вже неодноразово заявляв. Слід зазначити, що за останній час неодноразово відкривалися такі ж провадження за тією ж статтею Кримінального кодексу, на підставі публічних заяв чиновників, політиків і навіть представників різних конфесій, що містили в собі неприховані ознаки образи та дискримінації вірян УПЦ за їхні релігійні переконання”, - зазначив Климент.

Але акцентував, що, на його думку, розслідування “цих випадків з якихось причин відбувається не так жваво і не отримало подібного розголосу у ЗМІ”.

“Звісно, сам по собі цей факт ще не свідчить про наявність у нашому суспільстві сегрегації на людей різного сорту залежно від їхніх релігійних переконань, але може стати серйозним сигналом щодо дотримання фундаментальних прав людини”, - вважає Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

Нагадаємо, вранці Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Тульчинському і Брацлавскому (УПЦ) за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). За висновками експертизи, СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Зазначимо, що за цією статтею оголошена також підозра проросійському пропагандисту Анатолію Шарію та екснардепу-колаборанту від Партії регіонів.