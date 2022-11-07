У Росії залишилося тільки 120 "Іскандерів", – ГУР

Росія використала близько 80% своїх сучасник ракет. "Іскандерів" залишилося близько 120.
Про це у коментарі The Economist повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій, йдеться на сайті ГУР.
Він додав, що воєнна розвідка знає про плани Кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.
Скібіцький наголосив, що ці домовленості вже досягнуті.
"Іскандер" – це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.
Fateh-110 – іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета. Використовувалася в сирійській війні Іраном і Сирією. Zolfaghar – іранська дорожньо-мобільна одноступінчаста твердопаливна балістична ракета малої дальності, що здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.