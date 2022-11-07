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У Росії залишилося тільки 120 "Іскандерів", – ГУР

На тлі цього Росія досягла угоди з Іраном про закупівлю балістичних ракет. Їх мають доправити літаками і кораблями. 

У Росії залишилося тільки 120 "Іскандерів", – ГУР
Вантажівка з ракетою Zolfaghar під час параду в Бандар-Аббасі, Іран, 2019
Фото: Mehr News Agency

Росія використала близько 80% своїх сучасник ракет. "Іскандерів" залишилося близько 120. 

Про це у коментарі The Economist повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій, йдеться на сайті ГУР

Він додав, що воєнна розвідка знає про плани Кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.

Скібіцький наголосив, що ці домовленості вже досягнуті. 

"Іскандер" – це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля. 

Fateh-110 – іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета. Використовувалася в сирійській війні Іраном і Сирією. Zolfaghar – іранська дорожньо-мобільна одноступінчаста твердопаливна балістична ракета малої дальності, що здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км. 

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