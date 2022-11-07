ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"

Мобільний підрозділ Курта 28-ої омбр збив ще одн ворожий БпЛА іранського виробництва.

Про це повідомили в фейсбук оперативного командування "Південь". Нещодавно ці ж бійці ліквідували Shahed "Герань-1".

"Воїни вкотре вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК Південь shahed

Shahed, або "Герань" – ударні БпЛА іранського виробництва. Уперше ворог застосував їх проти українців у вересні. Іран спочатку відкидав продаж росіянам цих апаратів, але минулого тижня зізнався, що робив це. Щоправда, представник МЗС стверджував, що продаж відбувся "до війни".

Це не є правдою, повідомили в США. Їх відправляли з липня.