За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні вже 76 460 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 76 460 (+530) осіб ліквідовано;

танків - 2771 (+6);

бойових броньованих машин - 5630 (+19);

артилерійських систем - 1782 (+1);

РСЗВ - 391 (+0);

засоби ППО - 202 (+0);

літаків - 277 (+0);

гелікоптерів - 260 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1472 (+7);

крилаті ракети - 399 (+0);

кораблі /катери -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8);

спеціальна техніка - 157 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора в Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, а в Раденську - знищили колону бойової техніки.