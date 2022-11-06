У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки

У Каховці в Херсонській області Сили оборони завдали удару по будівлі, де перебувало майже дві сотні російських військових.

Таку уточнену інформацію оприлюднили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", - зазначили в командуванні.

Також вдалося знищити знищено велику колону бойової техніки рашистів у районі населеного пункту Раденськ.

В Генштабі додали, що втрати ворогів уточнюються.

Нагадаємо, українські військові також знищили російський склад із боєприпасами в окупованому Скадовському районі на Херсонщині.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували близько 75 930 окупантів.