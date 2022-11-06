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Очільник Рівненщини заявив, що загрози нападу з боку Білорусі немає

Так він спростував фейк, який вкотре поширюють у соцмережах.

Очільник Рівненщини заявив, що загрози нападу з боку Білорусі немає
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль спростував фейк про загрозу нападу з боку Білорусі.

Як ідеться в повідомленні Коваля в соцмережах, такої загрози немає, в області все спокійно.

"Друзі, на півночі Рівненщини - все спокійно. Жодних змін по той бік державного кордону не спостерігаємо. Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі", - наголосив керівник ОВА.

Коваль закликав довіряти офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що спільні війська Росії і Білорусі у віддаленій перспективі можуть застосуватися для агресії проти України. Тим часом прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я.

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