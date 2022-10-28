Прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я, - Демченко

Цим двом ділянкам кордону приділяється максимум уваги, щоб не допустити загострення ситуації.

Двом ділянкам кордону приділяється максимальна увага, збільшена кількість інженерних споруд та мінування територій. Окупанти перекидають сили та засоби на територію Білорусі. Але поки ударного угрупування, що могло б здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.ua.

«На кордоні з Білоруссю наразі не відзначається змін в обстановці. Вона залишається контрольованою. Збройні сили Білорусі продовжують заходи з прикриття кордону з нашою країною в межах Брестської та Гомельської областей. Чисельний склад не змінюється, як і характер їх дій», - заявив він.

За його словами, склад підрозділів збройних сил Білорусі змінюється лише на ротаційній основі.

«Але, на жаль Республіка Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти нашої країни, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Постійна загроза завдання ракетних, авіаційних ударів, а також безпілотниками, - все це залишається щоденно. Окрім цього, ми фіксуємо нагнітання ситуації, як зі сторони Росії, так і Білорусії щодо створення так званого спільного угрупування військ та перекидання сил та засобів країни-агресора до Білорусі. Поки такого ударного угрупування, що могло б здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається. Проте заходи цими країнами, на жаль, проводяться», - сказав Демченко.

Він запевнив, що Україна давно знає про цілеспрямовані наміри Росії втягнути Білорусь у війну.

«Загроза на цьому напрямку залишається, як і раніше. Усі сили безпеки та оборони України, що охороняють та обороняють кордон з Білоруссю, готові до будь-яких ситуацій», - зазначив речник ДПСУ.

Також значно посилена охорона ділянки кордону з Республікою Молдова, невизнаним Придністров'ям.

«Цим двом ділянкам кордону, з Білоруссю та Молдовою, приділяється максимум уваги, щоб не допустити загострення ситуації, ескалації. У разі таких ситуацій, щоб дати адекватну відповідь», - повідомив він.

Для цього, за його словами, посилені заходи безпеки, збільшена кількість інженерних споруд, мінування територій.

«Нашими підрозділами вже відпрацьовані всі дії на випадок вторгнення», - резюмував Демченко.

Нагадаємо, вчора представник Генштабу заявив, що наступ на Київ не виключається, але зараз ознак підготовки Росії немає. Окупанти зосередились на енергообʼєктах.