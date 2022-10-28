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ООН невідомо про будь-які лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія

Представники України нагадали, що росіяни вже неодноразово вдавалися до подібних провокацій. 

ООН невідомо про будь-які лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія
Представник Росії в ООН
Фото: EPA/UPG

Організація Обʼєднаних Націй не має даних про жодні лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія. Про це на скликаному росіянами засіданні повідомив директор і заступник верховного представника у справах роззброєння Адедеджі Ебо.

Засідання було скликано відповідно до поданої РФ скарги щодо заяв про програми біологічної зброї в Україні. Виступ Ебо оприлюднено на сайті ООН. 

"Як повідомив Раді Верховний представник Накаміцу в березні і травні цього року, Організація Обʼєднаних Націй не знає про будь-які подібні програми біологічної зброї. Так залишається і сьогодні", – сказав він. 

Ебо додав, що ООН наразі не має ані мандату, ані технічних чи оперативних можливостей для розслідування цієї інформації.

Україна на цьому засіданні нагадала, що росіяни вже неодноразово вдавалися до подібних провокацій, звинуваючи українців у підготовці неіснуючих ударів. 

Нагадаємо, Росія надіслала до Ради Безпеки ООН "проєкт резолюції" про створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також "скаргу" щодо їхньої діяльності. У березні Радбез ООН уже розглядав питання українських "біолабораторій", однак Росії цього, вочевидь, виявилося замало. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua.

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