Укрзалізниця запрошує на закриття сезону-2022 на Київській дитячій залізниці

В суботу, 29 жовтня, та в неділю, 30 жовтня, в Києві відбудеться закриття сезону-2022 дитячої залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“30 жовтня ми вчергове розіграємо серед наших найменших гостей іграшкові паровозики Chuggington! Обов'язково зберігайте квиточки, щоб взяти участь у розіграші від залізниці”, - йдеться у повідомленні.

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку на вул. Парково-Сирецька, 4. Сюди зручно доїхати київською кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Поїзди курсують у будні з 10:30 до 17:10, у вихідні з 10:30 до 18:50.

Нагадаємо, Київська дитяча залізниця розпочала 69 сезон руху потягів 4 червня 2022 року. Подію відвідали близько 200 киян та гостей міста.