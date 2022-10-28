Столичне озеро “Алмазне” оголошено ландшафтним заказником місцевого значення

Київрада оголосила озеро “Алмазне” в Деснянському районі столиці ландшафтним заказником місцевого значення.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що територія заказника включає озеро та прибережно-захисну смугу біля нього площею 185,3 га.

Це рішення підтримали 86 депутатів Київради.

“У прибережній смузі озера ростуть три види рослин, які занесені до Червоної книги України. Також на території об’єкта мешкають плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Боннською конвенціями”, - розповіла депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Вона додала, що озеро є природним середовищем живлення найбільшого орла Європи – орлана-білохвоста, якого занесено до Європейського Червоного списку, міжнародної та української Червоних книг.

Нагадаємо, 27 жовтня депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.