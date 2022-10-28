"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСуспільствоЖиття

Столичне озеро “Алмазне” оголошено ландшафтним заказником місцевого значення

Це рішення підтримали 86 депутатів Київради.

Столичне озеро “Алмазне” оголошено ландшафтним заказником місцевого значення
Фото: http://wikimapia.org/

Київрада оголосила озеро “Алмазне” в Деснянському районі столиці ландшафтним заказником місцевого значення.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що територія заказника включає озеро та прибережно-захисну смугу біля нього площею 185,3 га. 

Це рішення підтримали 86 депутатів Київради.

“У прибережній смузі озера ростуть три види рослин, які занесені до Червоної книги України. Також на території об’єкта мешкають плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Боннською конвенціями”, - розповіла депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Вона додала, що озеро є природним середовищем живлення найбільшого орла Європи – орлана-білохвоста, якого занесено до Європейського Червоного списку, міжнародної та української Червоних книг.

Нагадаємо, 27 жовтня депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також