“США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях”.

У російському мінітерстві закордонних справ розповсюджують дезінформацію про те, що “терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті війни в Україні”.

“…США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях”, – цитує заступника голови міністерства Олега Сиромолотова Центр протидії дезінформації при РНБО.

Президент РФ Володимир Путін маніпулює, що “щодня західний порядок множить хаос і стає дедалі нетерпимішим, навіть до самих західних країн, які намагаються продемонструвати самостійність”.

“Пропозицію тих самих угорських депутатів закріпити християнські цінності сприйняли як диверсію”, – додає він.ЦПД озвучує ще одну дезінформацію росіян: “Створюючи Україну, більшовики наділили її російськими територіями – віддали туди Малоросію, Причорномор’я, Донбас. Україна складалася як штучна держава... (тому) єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла би бути лише росія, яка й створила існуючу Україну”.

Нагадаємо, Путін на конференції у Москві заявив, що не шкодує про напад на Україну і заявив, що домінування Заходу у світових справах добігає кінця.