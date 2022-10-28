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“Терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті війни в Україні”, – дезінформація РФ

“США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях”.

“Терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті війни в Україні”, – дезінформація РФ
Фото: dnipro.tv

У російському мінітерстві закордонних справ розповсюджують дезінформацію про те, що “терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті війни в Україні”.

“…США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях”, – цитує заступника голови міністерства Олега Сиромолотова Центр протидії дезінформації при РНБО.  

Президент РФ Володимир Путін маніпулює, що “щодня західний порядок множить хаос і стає дедалі нетерпимішим, навіть до самих західних країн, які намагаються продемонструвати самостійність”. 

“Пропозицію тих самих угорських депутатів закріпити християнські цінності сприйняли як диверсію”, – додає він.ЦПД озвучує ще одну дезінформацію росіян: “Створюючи Україну, більшовики наділили її російськими територіями – віддали туди Малоросію, Причорномор’я, Донбас. Україна складалася як штучна держава... (тому) єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла би бути лише росія, яка й створила існуючу Україну”.

Нагадаємо, Путін на конференції у Москві заявив, що не шкодує про напад на Україну і заявив, що домінування Заходу у світових справах добігає кінця.

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