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На Рівненщині надійшла інформація про замінування училища (оновлено)

Вибухівку не знайшли.

На Рівненщині надійшла інформація про замінування училища (оновлено)
Фото: dyvys.info

У Рівненській області надійшло повідомлення про замінування училища у смт Квасилів у Рівненській громаді.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

“Знову повідомлення про замінування! В поліцію надійшло телефонне повідомлення про замінування професійного училища в смт Квасилів”, – йдеться у повідомленні. 

На місце направлені відповідні служби для перевірки інформації.

Оновлення 03:17. Вибухових пристроїв в Квасилові не виявлено.

“Вибухотехніки обстежили приміщення професійного ліцею, на щастя повідомлення про замінування не підтвердилось!”, – повідомив мер.

Нагадаємо, Україна отримала машину для розмінування Armtac 400, кошти на яку було зібрано через платформу United24.

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