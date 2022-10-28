На Рівненщині надійшла інформація про замінування училища (оновлено)

У Рівненській області надійшло повідомлення про замінування училища у смт Квасилів у Рівненській громаді.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

“Знову повідомлення про замінування! В поліцію надійшло телефонне повідомлення про замінування професійного училища в смт Квасилів”, – йдеться у повідомленні.

На місце направлені відповідні служби для перевірки інформації.

Оновлення 03:17. Вибухових пристроїв в Квасилові не виявлено.

“Вибухотехніки обстежили приміщення професійного ліцею, на щастя повідомлення про замінування не підтвердилось!”, – повідомив мер.

Нагадаємо, Україна отримала машину для розмінування Armtac 400, кошти на яку було зібрано через платформу United24.