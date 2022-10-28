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Поліція викрила на Херсонщині двох колаборантів

Окупанти масово займаються мародерством на тимчасово окупованих територіях.

Поліція викрила на Херсонщині двох колаборантів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Правоохоронці викрили у колабораційній діяльності двох жителів Новоолександрівської громади у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Херсонській області.

“Вони співпрацюють з окупаційною владою та добровільно зайняли наступні посади: т.зв. “старости села Червоне” та зв. “голови сільської ради села Гаврилівка”, - повідомили в поліції.

За добу, що минула, поліцейські Херсонщини задокументували 44 злочини російської армії проти мирного населення.

Зокрема, з нещодавно звільнених сіл надходять заяви про мародерство у виконанні військових армії РФ. Під час окупації у приватних будинках мешкали російські військові, які вивезли з помешкань усе майно (холодильники, пральні машинки, телевізори, мікрохвильовки, мультиварки, дивани, велосипеди, одяг та навіть столові прибори). 

Така ж ситуація і в тимчасово окупованих Херсоні, Бериславі, Каховському та Генічеському районах. Там у квартири та будинки місцевих мешканців заселяються по 10-15 російських військових та представників незаконних збройних формувань. Вони користуються майном власників, а також вивозять з помешкань усі цінні речі. 

Як раніше повідомлялось, у Херсонській області буде ще 20 військових адміністрацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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