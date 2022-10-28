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Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів, – Зеленський

За дві доби російська випустила випустила понад 30 дронів. 

Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів, – Зеленський
Фото: Сайт президента

За дві доби російська армія випустила випустила понад 30 дронів

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 “Шахеди””, – зазначив. Крім того, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25. 

Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. 

Зеленський подякував всім, хто долучився до збору коштів на “ловців” іранських дронів-камікадзе.

“Лише на платформі U24 це 665 тисяч людей із 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. “Шахеди” будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію”, – заявив президент.

Нагадаємо,сьогодні ще 20 ударних дронів Warmate відправили на фронт Збройним силам України.

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