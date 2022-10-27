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Росіяни змушують жителів Херсона покидати місто - закривають аптеки, медзаклади і торгові точки

Також поширюють фейки, начебто ЗСУ руйнуватимуть обласний центр.

Росіяни змушують жителів Херсона покидати місто - закривають аптеки, медзаклади і торгові точки
Фото: vgoru.org

Російські окупанти створюють в Херсоні нестерпні умови життя для мешканців, змушуючи їх покидати місто.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Орки прагнуть максимально ускладнити умови існування населення міста, що змушує людей виїжджати з нього. Закриття частини торгових точок та аптек, обмеження постачання, скорочення медичних установ. Все це на тлі створеної атмосфери страху за допомогою фейків про можливі руйнування міста ЗСУ", - зазначив Соболевський.

Він додав, що попри складну ситуацію більшість жителів відмовляється покидати місто, очкуючи на визволення ЗСУ.

Нагадаємо, за даними розвідки, до тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

На думку очільника ГУР Міноборони, українські захисники зможуть до кінця цього року відвоювати місто.

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