Парламент має ухвалити бюджет до 10 листопада, - Підласа

Верховна Рада України має ухвалити проєкт бюджету на 2023 рік до 10 листопада.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа, йдеться на сайті парламенту.

Дпутатка підкреслила, що дефіцит бюджету-2023 дуже високий - $38 млрд.

"Це означає, що 3-3,5 млрд дол. кожного місяця нам як державі потрібно буде отримувати із зовнішніх джерел. Їх очікуємо від наших партнерів - США, ЄС, а також міжнародних кредитних фінансових організацій - МВФ, Світового банку", - зазначила Підласа.

Вона додала - ухвалення бюджету було перенесено на початок листопада саме тому, що перемовини з Міжнародним валютним фондом досі тривають.

"Для планування бюджету потрібно розуміти, чи буде нова програма з МВФ, скільки коштів Фонд надасть у 2023 році, щоб ми могли це закласти до проєкту державного бюджету. У нас уже є дані, що Євросоюз працює над тим, щоби щомісяця виділяти нам по 1,5 млрд євро, також США говорили про те, що покриються половину потреби України у фінансах", - пояснила народна депутатка.

Нагадаємо, за оцінками Міністерства фінансів, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів.

У 2023 році передбачили понад 1 трлн гривень або 50% видатків на обороноздатність.