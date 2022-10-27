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В Оператора ГТС України розповіли, скільки електроенергії зекономили за 9 місяців роботи

Компанія перелічила найефективніші енергозберігаючі заходи.

В Оператора ГТС України розповіли, скільки електроенергії зекономили за 9 місяців роботи
Фото: tsoua.com

Оператор ГТС України а 9 місяців цього року зекономив 6.51 млн кВт.год електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

За словами начальника управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ОГТСУ Микити Слободяна, крім економного режиму в усіх офісах та приміщеннях, Оператор також запровадив спеціальний режим роботи компресорних станцій.

Також у компанії назвали найефективніші енергозберігаючі заходи.

Серед них:

  • раціональне використання електродвигунів, або введення в роботу електродвигунів з високим ККД; 
  • виведення з роботи ненавантажених силових трансформаторів, заміна на менш потужні; 
  • впровадження турбодетандерної установки для утилізації енергії дроселювання стисненого газу; 
  • реконструкція системи зовнішнього освітлення і освітлювальних мереж; 
  • заміна перетворювачів катодного захисту на нові з більш високим ККД.

Нагадаємо, Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії. Це зумовлено отим, що внаслідок ударів Росії енергосистема України зазнала нових пошкоджень. Через це виник дефіцит потужності електроенергії в розмірі 30% споживання.

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