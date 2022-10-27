В Оператора ГТС України розповіли, скільки електроенергії зекономили за 9 місяців роботи

Оператор ГТС України а 9 місяців цього року зекономив 6.51 млн кВт.год електроенергії.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
За словами начальника управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ОГТСУ Микити Слободяна, крім економного режиму в усіх офісах та приміщеннях, Оператор також запровадив спеціальний режим роботи компресорних станцій.
Також у компанії назвали найефективніші енергозберігаючі заходи.
Серед них:
- раціональне використання електродвигунів, або введення в роботу електродвигунів з високим ККД;
- виведення з роботи ненавантажених силових трансформаторів, заміна на менш потужні;
- впровадження турбодетандерної установки для утилізації енергії дроселювання стисненого газу;
- реконструкція системи зовнішнього освітлення і освітлювальних мереж;
- заміна перетворювачів катодного захисту на нові з більш високим ККД.
Нагадаємо, Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії. Це зумовлено отим, що внаслідок ударів Росії енергосистема України зазнала нових пошкоджень. Через це виник дефіцит потужності електроенергії в розмірі 30% споживання.