В Оператора ГТС України розповіли, скільки електроенергії зекономили за 9 місяців роботи

Оператор ГТС України а 9 місяців цього року зекономив 6.51 млн кВт.год електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

За словами начальника управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ОГТСУ Микити Слободяна, крім економного режиму в усіх офісах та приміщеннях, Оператор також запровадив спеціальний режим роботи компресорних станцій.

Також у компанії назвали найефективніші енергозберігаючі заходи.

Серед них:

раціональне використання електродвигунів, або введення в роботу електродвигунів з високим ККД;

виведення з роботи ненавантажених силових трансформаторів, заміна на менш потужні;

впровадження турбодетандерної установки для утилізації енергії дроселювання стисненого газу;

реконструкція системи зовнішнього освітлення і освітлювальних мереж;

заміна перетворювачів катодного захисту на нові з більш високим ККД.

Нагадаємо, Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії. Це зумовлено отим, що внаслідок ударів Росії енергосистема України зазнала нових пошкоджень. Через це виник дефіцит потужності електроенергії в розмірі 30% споживання.