В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними

Над проблемою працюють НЕК "Укренерго", обленерго, місцеві органи влади, Міненерго та Офіс Президента.

НЕК "Укренерго" спільно з обленерго, місцевими органами влади, Міненерго та Офісом Президента почали працювати над тим, аби зробити графіки примусового обмеження споживання електроенергії зручнішими для споживачів.

Про це заявив глава НЕК Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

За словами Кудрицького, наразі в енергосистемі України спостерігається дефіцит потужності. Тож Укренерго вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів.

"На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень", - зазначив очліьник НЕК.

Він зазначив, що графіки хочуть складати так, аби відключення були рівномірнішими та більш справедливо розподіленими між споживачами.

Нагадаємо, майже чверть споживачів Хмельницької області все ще залишаються без електропостачання.

А в Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії 25 жовтня можливі перепади напруги та аварійні відключення.