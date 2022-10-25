В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними

НЕК "Укренерго" спільно з обленерго, місцевими органами влади, Міненерго та Офісом Президента почали працювати над тим, аби зробити графіки примусового обмеження споживання електроенергії зручнішими для споживачів.
Про це заявив глава НЕК Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.
За словами Кудрицького, наразі в енергосистемі України спостерігається дефіцит потужності. Тож Укренерго вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів.
"На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень", - зазначив очліьник НЕК.
Два тижні Росія намагається залишити нас без світла. Як справляються українці і що з графіками відключень
Він зазначив, що графіки хочуть складати так, аби відключення були рівномірнішими та більш справедливо розподіленими між споживачами.
Нагадаємо, майже чверть споживачів Хмельницької області все ще залишаються без електропостачання.
А в Хмельницькому через аварію на високовольтній лінії 25 жовтня можливі перепади напруги та аварійні відключення.