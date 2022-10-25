Укренерго обмежила постачання електроенергії для промислових користувачів по всій країні

У компанії вкотре нагадали про необхідність свідомого споживання електроенергії.

НЕК "Укренерго" застосувала графіки обмеження енергопостачання для промислових споживачів по всій Україні.

Про це Укренерго повідомила у Telegram.

"Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадують, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Укренерго просить споживачів не вмикати у мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Нагадаємо, що вимушені віялові відключення електроенергії спричинені умисними ударами Росії по енергообʼєктах. Дізнатися графік відключень для споживачів можна на сайті ДТЕК.

Наявність адреси в графіку не означає, що електроенергію обов'язково відключать, однак варто зробити запаси води та зарядити всі пристрої.