Кабмін знизив розмір кредитної ставки на проєкти з термомодернізації адмінбудівель, шкіл і лікарень

ОТГ фактично отримають можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проєкти.

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє знизити кредитну ставку на проєкти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень.

Про це йдеться в промові на засіданні КМУ прем'єр-міністр Дениса Шмигаля.

Розмір ставки знизили до 0,25% річних.

"Ми говоримо про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому. Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проекти термомодернізації", - сказав прем'єр.

Він додав, що зниження ставки сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що ставки за кредитною програмою “5-7-9” і надалі залишатимуться пільговими.