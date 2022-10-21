​Україна експортувала понад 8 млн тонн продовольства в рамках зернової ініціативи

Загалом було дозволено рух 738 суден – 375 на прибуття та 363 – на вихід.

Понад 8 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Станом на 20 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 8 087 665 тонн. Загалом було дозволено рух 738 суден – 375 на прибуття в українські порти та 363 – на вихід із них", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у четвер порти України залишили три судна із 141 500 тонн зерна та іншої агропродукції.

Суховантаж Aris T доставить до Іспанії 52 733 тонни кукурудзи та 23 267 тонн соняшникового шроту. Судно Xin Shun перевезе до країн ЄС 60 тисяч тонн ріпаку. Суховантаж Atlantis Almeria прямує до Туреччини із 5,5 тис. тонн соняшникової олії.

"Зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни", – пояснили в СКЦ.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано документ про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угода діє 120 днів, але її можна продовжити.

13 жовтня надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що наразі дуже важливо продовжити угоду про "зерновий коридор". США також докладають зусиль, аби була продовжена дія угоди. Держдеп сподівається, що всі сторони, зокрема РФ, погодяться зберегти ці домовленості.

Тим часом представники Росії в СКЦ у Стамбулі зривають поставки українського зерна.