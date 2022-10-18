В “Чорноморську” завантажується балкер PANGEO, котрий доставить 40 тис. тонн пшениці для жителів Ємену. Це шосте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН в рамках допомоги країнам у боротьбі з продовольчою кризою.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Перші 5 суден доставили понад 150 тис. тонн пшениці до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Афганістану”, - зазначили в Мінінфраструктури.

У міністерстві додали, що в Кенії розвантажується 51,4 тис. тонн української пшениці з балкера SUPER HENRY - першого судна з тих, які вже експортували пшеницю для потреб цієї країни.

“Для нас залишається пріоритетом забезпечення країн Африки та Азії українським зерном та олією. На сьогодні вже експортовано понад 4,3 млн тонн продовольства до країн цих континентів”, - розповів заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Загалом за 2,5 місяці роботи “зернового коридору” 353 судна експортували з України понад 7,8 млн тонн агропродукції.

Раніше верховний представник Європейського Союзу зі закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що багато людей у всьому світі помруть з голоду, якщо не прискорити процедуру проходження контролю суховантажів з українським зерном у Чорному морі.