20 млн тонн зерна заблоковано в Україні росіянами, - Боррель

Багато людей у всьому світі помруть з голоду, якщо не прискорити процедуру проходження контролю суховантажів з українським зерном у Чорному морі.

Про це на Конгресі європейських соціалістів у Берліні заявив верховний представник Європейського Союзу зі закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

“Прямо зараз, у цей момент, 100 кораблів, що перебувають у Чорному морі, прямують до Босфору і перевозять понад 2 млн тонн зерна. Вони очікують на проходження контролю. Ми повинні, в тому числі за допомогою генсека ООН, зробити все, щоб процедура проходила швидше, інакше може бути занадто пізно для людей, які помруть від голоду. Це проблема: 20 млн тонн зерна заблоковано в Україні росіянами”, - зазначив Жозеп Боррель.

Він наголосив, що необхідно боротись із заявами про те, що нібито голод є наслідком європейських санкцій.

“Неймовірна брехня! Це не має нічого спільного зі санкціями, це тому, що Росія блокує експорт продовольства з України”, - підсумував Боррель.

Як раніше повідомлялось, всі заяви країни-агресора про необхідність припинення експорту – спекуляції. На порядку денному для України – розширення переліку товарів, що будуть експортуватися з нашої території.