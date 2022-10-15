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​В ООН закликали Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх військовополонених

Напередодні в організації заявили, що готові відвідати будь-яке місце, де утримуються полонені, у тому числі і колонію в Оленівці.

​В ООН закликали Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх військовополонених
Фото: ОПУ

В Організації Об'єднаних Націй закликали Російську Федерацію надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх військових, які знаходяться в полоні.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, передає "Укрінформ".

"Генеральний секретар (ООН, – ред.) знову звертається до Росії з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи Третю Женевську конвенцію", – зазначив Дюжаррік.

Раніше президент Зеленський закликав МКЧХ тиснути на Росію задля доступу до українських полонених.  А голова Офісу президента Андрій Єрмак вимагає від Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Нагадаємо, напередодні в Червоному Хресті заявили, що вони готові відвідати будь-яке місце, де утримуються військовополонені, у тому числі і колонію в Оленівці. Однак, окрім надання доступу на високому рівні влади, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях.

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