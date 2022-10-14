У Білорусії запроваджено режим контртерористичної операції.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, пишуть ЗМІ окупантів.

За його словами, мінський диктатор Олександр Лукашенко провів низку нарад зі силовими структурами.

“Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже не з захопленням окремих ділянок території Білорусі”, – сказав глава МЗС Білорусії.

10 жовтня стало відомо, що Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання “спільного регіонального угруповання військ”.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі. Зеленський також ініціював перед Кабміном розгляд питання скасування безвізового режиму із Білоруссю.

13 жовтня стало відомо, що на білоруські полігони звозять російських військових. На станції “Ільїно” у Нижньогородській області РФ завершують формувати ешелони.