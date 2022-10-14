​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
ГоловнаСвіт

У Білорусії запроваджено режим контртерористичної операції

Лукашенко провів низку нарад зі силовими структурами. 

У Білорусії запроваджено режим контртерористичної операції
Фото: atlanticcouncil.org

У Білорусії запроваджено режим контртерористичної операції.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, пишуть ЗМІ окупантів.

За його словами, мінський диктатор Олександр Лукашенко провів низку нарад зі силовими структурами. 

“Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже не з захопленням окремих ділянок території Білорусі”, – сказав глава МЗС Білорусії.

Нагадаємо, 4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії

10 жовтня стало відомо, що Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання “спільного регіонального угруповання військ”.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі. Зеленський також ініціював перед Кабміном розгляд питання скасування безвізового режиму із Білоруссю.

13 жовтня стало відомо, що на білоруські полігони звозять російських військових. На станції “Ільїно” у Нижньогородській області РФ завершують формувати ешелони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також