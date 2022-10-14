Комітет у справі штурму Капітолію викличе Трампа для надання свідчень

Комітет Палати представників Конгресу США, який розслідує події штурму Капітолію, вирішив офіційно викликати колишнього президента Дональда Трампа для надання свідчень.

Про це пише BBC.

“Він має відповідати. Він повинен відповісти за свої дії”, – сказав голова комітету Бенні Томпсон.

Томпсон зазначив, що існує юридичний прецедент для примусу президента до свідчень: президенти Клінтон і Ніксон, а набагато раніше Томас Джефферсон, отримували такі повістки.

Проте колишні співробітники Трампа Стів Беннон та Пітер Наварро проігнорували аналогічні виклики до Конгресу.

Члени Комітету вважають, що Дональд Трамп безпосередньо винен у подіях 6 січня: він бездоказово заявляв, що результати президентських виборів сфальсифіковані, і саме після його промови натовп його прихильників вирушив на штурм Капітолію з метою зірвати офіційне визнання Джо Байдена переможцем виборів.

Унаслідок загинули п'ятеро людей і сотні отримали поранення.

Комітет Палати представників проголосував за виклик Трампа одноголосно.

Офіційні обвинувачення парламентський комітет пред’являти не може, його завдання полягає лише в тому, щоб ретельно розслідувати справу та пред’явити результати громадськості. Проте дії Трампа зараз перевіряють і конгресмени, і прокурори.

Видання зазначає – якщо Трамп відмовиться з’явитися на допит, комітет може звинуватити його у неповазі до Конгресу та доручити міністерству юстиції розслідувати це обвинувачення. Саме так сталося з Бенноном та Наварро.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю з часів війни 1812 року між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.