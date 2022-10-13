Росія активізувала свою інформаційну кампанію для виправдання подальших масованих ударів по українських містах, – ISW

Окупанти також хочуть неправдиво представити Україну як терористичну державу.

Росія активізувала свою інформаційну кампанію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу і створити інформаційні умови для протидії спробам визнати такою РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кілька російських джерел зробили заяви про затримання співробітниками ФСБ Росії громадян України за нібито підготовку “терактів” у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня.

“Російські мілблогери посилили риторику... та закликали російську владу посилити процедури “контррозвідки” та офіційно визнати Україну терористичною державою”, – йдеться у звіті.

Російський інформаційний простір також може створювати умови для виправдання подальших масованих ударів по українському тилу.

“Хоча, як раніше оцінювало ISW, ця тактика є частиною російського способу ведення війни і, ймовірно, буде використана незалежно від інформаційних умов. Російська влада також може створювати умови для атак проти Росії під фальшивим прапором, які кваліфікуються як терористичні акти, здійснені Україною”, – додають аналітики.