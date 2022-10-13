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Зеленський подякував державам, які підтримали резолюцію ООН про територіальну цілісність України

Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна.

Зеленський подякував державам, які підтримали резолюцію ООН про територіальну цілісність України
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський подякував державам, які підтримали резолююцію ООН про територіальну цілісність України.

Про це він написав у Твіттері.

“Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. 

Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.

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