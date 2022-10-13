Зеленський подякував державам, які підтримали резолюцію ООН про територіальну цілісність України

Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна.

Президент України Володимир Зеленський подякував державам, які підтримали резолююцію ООН про територіальну цілісність України.

Про це він написав у Твіттері.

“Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями.

Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.